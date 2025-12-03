Directorio de Empresas
Yellow.ai
Yellow.ai Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in India en Yellow.ai varía de ₹611K a ₹871K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yellow.ai. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$8K - $9.3K
India
Rango Común
Rango Posible
$6.9K$8K$9.3K$9.9K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Yellow.ai in India está en una compensación total anual de ₹871,470. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yellow.ai para el puesto de Recursos Humanos in India es ₹610,774.

