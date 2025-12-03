Directorio de Empresas
Yellow Card App
Yellow Card App Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in Nigeria en Yellow Card App varía de NGN 7.58M a NGN 11M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yellow Card App. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Rango Común
Rango Posible
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Yellow Card App?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Yellow Card App in Nigeria está en una compensación total anual de NGN 10,995,411. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yellow Card App para el puesto de Servicio al Cliente in Nigeria es NGN 7,576,669.

