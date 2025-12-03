Directorio de Empresas
YCharts
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

YCharts Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en YCharts totaliza $215K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de YCharts. Última actualización: 12/3/2025

Paquete Mediano
company icon
YCharts
Software Engineering Manager
New York, NY
Total por año
$215K
Nivel
-
Base
$215K
Stock (/yr)
$0
Bono
$32
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en YCharts?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en YCharts in United States está en una compensación total anual de $247,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en YCharts para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $215,032.

Otros Recursos

