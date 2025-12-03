Directorio de Empresas
Yassir
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Yassir Científico de Datos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yassir. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$98.1K - $112K
France
Rango Común
Rango Posible
$85.5K$98.1K$112K$124K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Yassir?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Yassir in France está en una compensación total anual de €108,179. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yassir para el puesto de Científico de Datos in France es €74,258.

