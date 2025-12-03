Directorio de Empresas
Yanolja
Yanolja Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Yanolja varía de $90K a $131K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yanolja. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$103K - $118K
United States
Rango Común
Rango Posible
$90K$103K$118K$131K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Yanolja está en una compensación total anual de $131,111. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yanolja para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $90,000.

