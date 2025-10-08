La compensación de Ingeniero de Confiabilidad del Sitio in Moscow Metro Area en Yandex varía de RUB 1.43M por year para G14 a RUB 5.02M por year para G17. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 3.31M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yandex. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
RUB 1.43M
RUB 1.3M
RUB 0
RUB 123K
G15
RUB 3.64M
RUB 3.3M
RUB 42.8K
RUB 289K
G16
RUB 3.61M
RUB 3.04M
RUB 0
RUB 572K
G17
RUB 5.02M
RUB 4.04M
RUB 238K
RUB 744K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.