La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Moscow Metro Area en Yandex varía de RUB 2.75M por year para G14 a RUB 19.09M por year para G19. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 4.26M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yandex. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
RUB 2.75M
RUB 2.56M
RUB 187K
RUB 0
G15
RUB 2.35M
RUB 2.31M
RUB 0
RUB 42.1K
G16
RUB 4.09M
RUB 3.46M
RUB 248K
RUB 387K
G17
RUB 5.75M
RUB 4.36M
RUB 751K
RUB 635K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.