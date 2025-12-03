Directorio de Empresas
Yalo
Yalo Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in Colombia en Yalo varía de COP 211.13M a COP 295.07M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yalo. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$57.6K - $69.8K
Colombia
Rango Común
Rango Posible
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Yalo?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Yalo in Colombia está en una compensación total anual de COP 295,067,845. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yalo para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in Colombia es COP 211,126,131.

Otros Recursos

