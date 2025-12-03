Directorio de Empresas
Yalo
Yalo Redactor Publicitario Salarios

La compensación total promedio de Redactor Publicitario in Brazil en Yalo varía de R$73K a R$106K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yalo. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$15.3K - $17.4K
Brazil
Rango Común
Rango Posible
$13.3K$15.3K$17.4K$19.4K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Publicitario en Yalo in Brazil está en una compensación total anual de R$106,337. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yalo para el puesto de Redactor Publicitario in Brazil es R$72,994.

