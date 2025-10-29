Directorio de Empresas
Xperi
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Xperi Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Xperi totaliza ₹4.3M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xperi. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹4.3M
Nivel
L3
Base
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Xperi?
+₹5.03M
+₹7.71M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹1.91M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Xperi in India está en una compensación total anual de ₹6,121,501. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xperi para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹4,445,140.

Empleos Destacados

Otros Recursos