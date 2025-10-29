Directorio de Empresas
Xperi
Xperi Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in Germany en Xperi varía de €92.8K a €130K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xperi. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

€101K - €122K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€92.8K€101K€122K€130K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Xperi in Germany está en una compensación total anual de €129,647. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xperi para el puesto de Gerente de Producto in Germany es €92,765.

