Directorio de Empresas
Xperi
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Contador

  • Todos los Salarios de Contador

Xperi Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Xperi varía de $63.8K a $87K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xperi. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$68.3K - $82.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Contador contribuciones en Xperi para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Contador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Xperi in United States está en una compensación total anual de $87,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xperi para el puesto de Contador in United States es $63,750.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Xperi

Empresas Relacionadas

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos