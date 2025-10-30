Directorio de Empresas
XPENG Motors 小鹏汽车
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

XPENG Motors 小鹏汽车 Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en XPENG Motors 小鹏汽车 varía de $90.3K a $128K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de XPENG Motors 小鹏汽车. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$103K - $122K
United States
Rango Común
Rango Posible
$90.3K$103K$122K$128K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Diseñador de Producto contribuciones en XPENG Motors 小鹏汽车 para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en XPENG Motors 小鹏汽车 in United States está en una compensación total anual de $128,256. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en XPENG Motors 小鹏汽车 para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $90,337.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para XPENG Motors 小鹏汽车

Empresas Relacionadas

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos