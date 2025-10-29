Directorio de Empresas
XP Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Brazil en XP totaliza R$591K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de XP. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$591K
Nivel
L5
Base
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$391K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
11+ Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en XP?
Block logo
+R$319K
Robinhood logo
+R$489K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en XP in Brazil está en una compensación total anual de R$1,055,554. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en XP para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Brazil es R$533,892.

