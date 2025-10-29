Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Xometry totaliza $195K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xometry. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Xometry
Product Manager
hidden
Total por año
$195K
Nivel
hidden
Base
$165K
Stock (/yr)
$30K
Bono
$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Xometry in United States está en una compensación total anual de $306,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xometry para el puesto de Gerente de Producto in United States es $210,000.

Otros Recursos