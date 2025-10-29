Directorio de Empresas
Xero
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Xero Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Canada en Xero totaliza CA$201K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xero. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$201K
Nivel
hidden
Base
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bono
CA$0
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp
11+ Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Xero?
Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Xero, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Xero in Canada está en una compensación total anual de CA$233,126. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xero para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Canada es CA$200,900.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Xero

Otros Recursos