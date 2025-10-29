Directorio de Empresas
Xero Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Singapore en Xero varía de SGD 99.1K a SGD 135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xero. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Xero, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Xero in Singapore está en una compensación total anual de SGD 135,199. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xero para el puesto de Ventas in Singapore es SGD 99,068.

