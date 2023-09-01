Directorio de Empresas
Xe.com Salarios

El salario de Xe.com varía de $54,170 en compensación total por año para un Analista de Negocio en el extremo inferior a $58,133 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Xe.com. Última actualización: 11/29/2025

Ingeniero de Software
Median $58.1K
Analista de Negocio
$54.2K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Xe.com es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $58,133. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xe.com es $56,151.

