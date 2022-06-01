Directorio de Empresas
WSO2
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

WSO2 Salarios

El salario de WSO2 varía de $7,914 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $203,975 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de WSO2. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $20K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$7.9K
Arquitecto de Soluciones
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en WSO2 es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $203,975. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en WSO2 es $20,028.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para WSO2

Empresas Relacionadas

  • Netwrix
  • Verbit
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos