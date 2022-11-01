Directorio de Empresas
Wrapbook
Wrapbook Salarios

El salario de Wrapbook varía de $106,788 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $234,600 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wrapbook. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $145K
Marketing
$178K
Gerente de Producto
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Ventas
$107K
Gerente de Ingeniería de Software
$235K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Wrapbook, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

El puesto con mayor salario reportado en Wrapbook es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $234,600. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wrapbook es $145,348.

