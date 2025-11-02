Directorio de Empresas
Workday
Workday Redactor Publicitario Salarios

La compensación total promedio de Redactor Publicitario in United Kingdom en Workday varía de £63.6K a £88.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Publicitario en Workday in United Kingdom está en una compensación total anual de £88,569. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Workday para el puesto de Redactor Publicitario in United Kingdom es £63,588.

