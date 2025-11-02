La compensación de Analista de Negocio in United States en Workday varía de $147K por year para P2 a $336K por year para P5. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $180K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$147K
$120K
$20K
$7K
P3
$158K
$131K
$15K
$12.2K
P4
$188K
$156K
$22.1K
$10.3K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)