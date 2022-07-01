Directorio de Empresas
Wisk
Wisk Salarios

El salario de Wisk varía de $100,500 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $232,155 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wisk. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $176K
Ingeniero Aeroespacial
$153K
Ingeniero de Hardware
$232K

Recursos Humanos
$133K
Ingeniero Mecánico
$216K
Diseñador de Producto
$101K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Wisk es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $232,155. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wisk es $164,130.

Otros Recursos