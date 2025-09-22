Directorio de Empresas
WEX
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

WEX Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Brazil en WEX varía de R$118K por year para Software Engineer II a R$168K por year para Software Engineer III. El paquete de compensación mediano year in Brazil totaliza R$153K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de WEX. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

R$885K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de R$165,960+ (a veces R$1,659,600+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en WEX?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at WEX in Brazil sits at a yearly total compensation of R$198,930. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WEX for the Ingeniero de Software role in Brazil is R$154,969.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para WEX

Empresas Relacionadas

  • Global Payments
  • S&P Global
  • EQ
  • Broadridge
  • Envestnet
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos