Western Union
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Ingeniero de Software Salarios en Pune Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region en Western Union totaliza ₹1.85M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Western Union. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Total por año
₹1.85M
Nivel
Junior
Base
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Western Union in Pune Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹3,030,526. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Western Union para el puesto de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region es ₹1,846,136.

