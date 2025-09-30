La compensación de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en Waymo varía de PLN 80.1K por year para L3 a PLN 97.1K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Warsaw Metropolitan Area totaliza PLN 87K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Waymo. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Waymo, WMUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
WMUs are Waymo's version of RSUs
