Wadhwani AI Salarios

El salario de Wadhwani AI varía de $13,918 en compensación total por año para un Capitalista de Riesgo en el extremo inferior a $153,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wadhwani AI. Última actualización: 11/13/2025

Científico de Datos
Median $33.4K
Ingeniero de Software
$153K
Capitalista de Riesgo
$13.9K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Wadhwani AI es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $153,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wadhwani AI es $33,372.

