Volvo Car Salarios

El salario de Volvo Car varía de $4,814 en compensación total por año para un Redactor Técnico en el extremo inferior a $201,000 para un Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Volvo Car. Última actualización: 10/17/2025

Ingeniero de Software
Median $66.3K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Gerente de Producto
Median $71.1K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Científico de Datos
Median $64K
Contador
$24.1K
Operaciones de Negocio
$201K
Analista de Negocios
$82.6K
Analista de Datos
$58.7K
Ingeniero de Hardware
$22.6K
Diseñador Industrial
$5.9K
Marketing
$52.6K
Ingeniero Mecánico
$24.9K
Diseñador de Producto
$83K
Reclutador
$90.2K
Arquitecto de Soluciones
$69K
Redactor Técnico
$4.8K
El puesto con mayor salario reportado en Volvo Car es Operaciones de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Volvo Car es $65,187.

