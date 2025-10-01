La compensación de Ingeniero de Software in Sofia City Province en VMware varía de BGN 45K por year para P1 a BGN 224K por year para Staff Engineer 2. El paquete de compensación mediano year in Sofia City Province totaliza BGN 115K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
