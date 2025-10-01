La compensación de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region en VMware varía de ₹2.25M por year para P1 a ₹8.4M por year para Staff Engineer 1. El paquete de compensación mediano year in Pune Metropolitan Region totaliza ₹4.82M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título