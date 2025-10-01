VMware Ingeniero de Software Salarios en Pune Metropolitan Region

La compensación de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region en VMware varía de ₹2.25M por year para P1 a ₹8.4M por year para Staff Engineer 1. El paquete de compensación mediano year in Pune Metropolitan Region totaliza ₹4.82M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 12.50 % semestral )

