La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Mexico en Vitesco Technologies varía de MX$2.02M a MX$2.93M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitesco Technologies. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Rango Común
Rango Posible
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Vitesco Technologies?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Vitesco Technologies in Mexico está en una compensación total anual de MXMX$55,640,066. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vitesco Technologies para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Mexico es MXMX$38,340,220.

