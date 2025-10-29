Directorio de Empresas
Vitech
  Salarios
  Analista de Negocio

  Todos los Salarios de Analista de Negocio

Vitech Analista de Negocio Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Negocio in United States en Vitech totaliza $72K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitech. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Vitech
Solutions Analyst
Orlando, FL
Total por año
$72K
Nivel
L2
Base
$72K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Vitech?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Vitech in United States está en una compensación total anual de $169,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vitech para el puesto de Analista de Negocio in United States es $72,000.

