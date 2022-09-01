Directorio de Empresas
Virginia Tech
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Virginia Tech Salarios

El salario de Virginia Tech varía de $33,150 en compensación total por año para un Ingeniero Biomédico en el extremo inferior a $91,540 para un Ingeniero de Materiales en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Virginia Tech. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Científico de Datos
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ingeniero de Hardware
Median $42K
Ingeniero Biomédico
$33.2K
Ingeniero Químico
$51K

Ingeniero de Investigación

Tecnólogo de la Información (TI)
$78K
Ingeniero de Materiales
$91.5K
Arquitecto de Soluciones
$75.4K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Virginia Tech es Ingeniero de Materiales at the Common Range Average level con una compensación total anual de $91,540. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Virginia Tech es $68,640.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Virginia Tech

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Lyft
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos