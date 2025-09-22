Directorio de Empresas
Vinted
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Vinted Científico de Datos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vinted. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

€72.1K - €87.1K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Científico de Datos contribucione en Vinted para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

€141K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26,520+ (a veces €265,200+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Vinted, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Vinted in Germany está en una compensación total anual de €91,863. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vinted para el puesto de Científico de Datos in Germany es €67,313.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Vinted

Empresas Relacionadas

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos