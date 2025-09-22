Directorio de Empresas
Vinted
Vinted Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Germany en Vinted varía de €51.9K a €74.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vinted. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

€59.5K - €69.7K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Vinted, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Analista de Datos katika Vinted in Germany kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa €74,117. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Vinted kwa jukumu la Analista de Datos in Germany ni €51,946.

Otros Recursos