Directorio de Empresas
Vinted
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Vinted Salarios

El salario de Vinted varía de $33,163 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $127,917 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vinted. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Ingeniero de Software Backend

Reclutador
Median $33.2K
Desarrollo de Negocios
$73.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Analista de Datos
$73.1K
Científico de Datos
$90K
Recursos Humanos
$58.6K
Legal
$110K
Operaciones de Marketing
$49.7K
Diseñador de Producto
$70.1K
Gerente de Producto
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$128K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Vinted, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Vinted es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $127,917. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vinted es $73,173.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Vinted

Empresas Relacionadas

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos