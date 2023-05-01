Directorio de Empresas
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Salarios

El salario de Vicarious Surgical varía de $91,017 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior a $147,735 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vicarious Surgical. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
$130K
Ingeniero Mecánico
$91K
Gerente de Producto
$126K

Ingeniero de Software
$148K
Preguntas frecuentes

Den høyest betalte rollen rapportert hos Vicarious Surgical er Ingeniero de Software at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $147,735. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Vicarious Surgical er $127,635.

