ViacomCBS Salarios

El salario de ViacomCBS varía de $61,762 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones de Negocio en el extremo inferior a $413,055 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ViacomCBS. Última actualización: 8/29/2025
33.33%
AÑO 1
33.33%
AÑO 2
33.33%
AÑO 3
En ViacomCBS, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.33% anual)
33.33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.33% anual)
33.33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.33% anual)
