Verkada
Verkada Investigador UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador UX in United States en Verkada varía de $170K a $242K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$195K - $228K
United States
Rango Común
Rango Posible
$170K$195K$228K$242K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Investigador UX at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $242,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Investigador UX role in United States is $169,740.

