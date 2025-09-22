Directorio de Empresas
Verkada
Verkada Operaciones de Ingresos Salarios

El paquete de compensación mediano de Operaciones de Ingresos en Verkada totaliza $190K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Total por año
$190K
Nivel
L4
Base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Verkada?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Ingresos en Verkada está en una compensación total anual de $226,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Operaciones de Ingresos es $185,000.

