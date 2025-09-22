La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Verkada varía de $123K a $176K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025
Compensación Total Promedio
10%
AÑO 1
20%
AÑO 2
30%
AÑO 3
40%
AÑO 4
En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)
30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)
40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)
15%
AÑO 1
25%
AÑO 2
30%
AÑO 3
30%
AÑO 4
En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)
30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)