Verizon
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

  • New York City Area

Verizon Diseñador de Producto Salarios en New York City Area

La compensación de Diseñador de Producto in New York City Area en Verizon varía de $108K por year para MTS 1 a $183K por year para MTS 4. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $163K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
$108K
$108K
$0
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$183K
$151K
$8K
$23.5K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquiere en el 3rd-AÑO (34.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Verizon in New York City Area está en una compensación total anual de $212,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verizon para el puesto de Diseñador de Producto in New York City Area es $142,000.

