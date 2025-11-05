La compensación de Científico de Datos in Greater Hyderabad Area en Verizon totaliza ₹2.38M por year para Data Scientist 3. El paquete de compensación mediano year in Greater Hyderabad Area totaliza ₹2.4M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
34%
AÑO 3
En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
34% se adquiere en el 3rd-AÑO (34.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)