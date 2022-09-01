VelocityEHS Salarios

El rango de salarios de VelocityEHS oscila entre $109,545 en compensación total por año para un Ingeniero de Ventas en el extremo inferior y $175,875 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VelocityEHS . Última actualización: 8/24/2025