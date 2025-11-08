Directorio de Empresas
Veeva Systems
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Ingeniero de Software Nivel

Senior Software Engineer

Niveles en Veeva Systems

Comparar Niveles
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer
  3. Senior Software Engineer
    4. Mostrar 2 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
$231,250
Salario Base
$186,318
Acciones ()
$44,932
Bono
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salarios Reportados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Veeva Systems

Empresas Relacionadas

  • MITRE
  • Battelle
  • Center for Internet Security
  • OCLC
  • NWEA
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos