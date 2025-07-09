Directorio de Empresas
Vast Space
Vast Space Salarios

El salario de Vast Space varía de $153,000 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $184,116 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vast Space. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
$184K
Reclutador
$153K
Ingeniero de Software
$167K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Vast Space es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $184,116. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vast Space es $166,600.

