Vasion Salarios

El salario de Vasion varía de $52,260 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior a $125,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vasion. Última actualización: 9/14/2025

Ingeniero de Software
Median $125K
Tecnólogo de la Información (TI)
$52.3K
Ventas
$89.6K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Vasion es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $125,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vasion es $89,550.

