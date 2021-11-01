Varicent Salarios

El salario de Varicent varía de $8,654 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $141,924 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Varicent . Última actualización: 9/14/2025