Directorio de Empresas
Vanguard
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Vanguard Salarios

El salario de Vanguard varía de $50,250 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el extremo inferior a $348,250 para un Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vanguard. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
TS02 $132K
TS03 $173K
Gerente de Producto
Median $142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Diseñador de Producto
Median $120K

Diseñador UX

Analista de Datos
TS02 $133K
TS03 $153K
Gerente de Proyecto
Median $128K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $195K
Contador
Median $103K

Contador Técnico

Investigador UX
Median $128K
Analista Financiero
Median $85K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Arquitecto de Soluciones
Median $200K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Gerente de Programa Técnico
Median $200K
Operaciones de Negocio
$348K
Analista de Negocios
$144K
Servicio al Cliente
$137K
Éxito del Cliente
$50.3K
Recursos Humanos
$74.2K
Legal
$101K
Consultor de Gestión
$249K
Operaciones de Marketing
$131K
Gerente de Programa
$216K
Ventas
$55.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Vanguard on Operaciones de Negocio at the Common Range Average level aastase kogutasuga $348,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Vanguard keskmine aastane kogutasu on $134,989.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Vanguard

Empresas Relacionadas

  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Prime Trust
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos