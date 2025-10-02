La compensación de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area en ValueLabs varía de ₹870K por year a ₹3.79M. El paquete de compensación mediano year in Greater Hyderabad Area totaliza ₹1.53M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ValueLabs. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título